Milinkovic-Savic: Zwei Premier League-Klubs locken

Sergej Milinkovic-Savic weckt Interesse in der Premier League. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, zeigen der FC Arsenal und Newcastle United Interesse am zentralen Mittelfeldspieler, der aktuell in Diensten von Lazio Rom steht.

Arsenal sei bereit, mehr als 50 Millionen Euro für den Serben zu zahlen, Newcastle sogar deren 80. Allerdings bevorzugt der 27-Jährige dem Bericht zufolge einen Wechsel zu einem Champions League-Klub. Weder die Gunners noch die Magpies nehmen in der nächsten Saison an der Königsklasse teil.