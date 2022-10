Lyon holt prominenten Bosz-Nachfolger

Olympique Lyon hat offenbar einen neuen Cheftrainer ausfindig gemacht. Nach Informationen der französischen Zeitung ‚L’Équipe‘ wird Laurent Blanc beim Tabellensiebten der Ligue 1 übernehmen. Es gehe nur noch um Details, in den kommenden Tagen soll der 56-Jährige unterschreiben.

Blanc trainierte in der Vergangenheit Girondins Bordeaux, die französische Nationalmannschaft und Paris St. Germain. Bis Mitte Februar dieses Jahres stand er beim Al-Rayyan SC in Katar an der Seitenlinie. In Lyon soll Blanc nun Peter Bosz ersetzen.

Die offizielle Bestätigung, dass der 58-jährige Niederländer seinen Hut nehmen muss, wird noch für den heutigen Sonntag erwartet. Gestern trennte sich OL mit 1:1 vom FC Toulouse – es war das fünfte sieglose Ligaspiel in Folge. Bosz, einst in Leverkusen und Dortmund im Amt, hatte im Sommer 2021 in Lyon übernommen.