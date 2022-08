Arsenal verleiht Pépé

Der FC Arsenal hat einen Leih-Arbeitgeber für Außenstürmer Nicolas Pépé gefunden. Für ein Jahr wechselt der 27-jährige Ivorer auf Leihbasis zum französischen Vertreter OGC Nizza. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Deals

Vor rund einer Woche berichtete unsere französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato exklusiv, dass sich Nizza um eine Leihe des 27-Jährigen bewirbt. In der laufenden Spielzeit blieb Pépé in bislang drei Ligapartien ohne Einsatz und schaffte es am vergangenen Wochenende gegen den FC Bournemouth (3:0) nicht einmal in den Kader.