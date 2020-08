Heimlich verlängert: Haberer könnte dennoch gehen

Jannik Haberer ist in diesem Sommer entgegen ursprünglicher Meldungen nicht ablösefrei auf dem Markt. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ hat der Mittelfeldspieler seinen ehemals auslaufenden Vertrag verlängert, ohne dass der SC Freiburg dies offiziell vermeldet hat. Dennoch stehe ein Wechsel nach wie vor im Raum.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Janik ist ein wichtiger Spieler für uns. In den nächsten Wochen zeigt sich, wie es weitergeht, ob es einen konkreten Wechselwunsch und Möglichkeiten gibt, diesen umzusetzen“, bekräftigt SC-Sportchef Jochen Saier. 2016 war der heute 26-jährige Haberer aus Hoffenheim in den Breisgau gekommen. In der Mittelfeld-Zentrale ist der Rechtsfuß seit geraumer Zeit unumstrittener Stammspieler. Zuletzt setzte ihn allerdings eine Sprunggelenksverletzung länger außer Gefecht.