M'gladbach: Abschiedsgedanken bei Koné?

Neun Millionen Euro zahlte Borussia Mönchengladbach im vergangenen Jahr an den FC Toulouse für Manu Koné. Eine Investition, die sich ausgezahlt hat, denn der 21-Jährige avancierte schnell zum Stammspieler und Leistungsträger.

Erfolg als Mannschaft resultierte daraus aber nicht, Gladbach beendete die Saison auf einem enttäuschenden zehnten Platz und steht vor dem Umbruch. Möglicherweise muss auch Konés Position im Mittelfeld neu besetzt werden.

Wie die französische ‚L’Équipe‘ berichtet, ist sich der Franzose unsicher, ob er noch ein weiteres Jahr bei der Borussia bleiben sollte. Koné wolle im Europapokal spielen, was in Gladbach jedoch in der kommenden Saison nicht möglich sein wird.

Vor wenigen Tagen war es auch die ‚L’Équipe‘, die den Mittelfeldspieler mit einer ganzen Riege an Topklubs in Verbindung brachte. Manchester United, Atlético Madrid und Juventus Turin haben dem Bericht zufolge „erste Kontakte“ zu Koné geknüpft. Bei einem entsprechend hohen Angebot würde Gladbach angesichts der aktuellen finanziellen Lage wohl nicht nein sagen.