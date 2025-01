Heimat ruft: Ito will Magdeburg verlassen

Tatsuya Ito will noch im Winter den 1. FC Magdeburg verlassen. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt Sportchef Otmar Schork: „Wir haben sehr lange mit ihm gesprochen, es ist schon ein deutliches Heimweh da. Ich habe ihm klar gesagt, dass wir ihm keine Steine in den Weg legen.“ Ito wäre schon der zweite Winter-Abgang beim FCM, die Leihe von Innenverteidiger Andi Hoti (21) zu Dynamo Dresden ist seit heute offiziell.

Ito wurde in Tokio geboren und wechselte mit 18 Jahren in die Jugend des Hamburger SV, wo er seinen Durchbruch bei den Profis schaffte. Seit 2022 spielt der 27-Jährige in Sachsen-Anhalt, will nach zehn Jahren in Europa nun aber wieder zurück nach Japan.