Vertrag läuft aus: Rabiot will WM als Bühne nutzen

Adrien Rabiot macht keinen Hehl daraus, dass die anstehende Weltmeisterschaft in Katar auch für seine Karriere von immenser Bedeutung ist. Im Kreise der französischen Nationalmannschaft sagte der Mittelfeldspieler: „Es ist eine große Chance, bei einem solchen Wettbewerb als Stammspieler dabei zu sein. Ich weiß nicht, ob es ein Wendepunkt ist. Aber es könnte mir helfen.“

Denn Rabiot bemerkt: „Ich bin in meinem letzten Vertragsjahr bei Juventus. Das kann mir für die Zukunft helfen.“ Heißt: Spielt der 27-Jährige eine gute WM, verbessert das seine Verhandlungsposition. Juventus Turin würde nach starker Hinrunde gerne mit Rabiot verlängern. Der Linksfuß hat allerdings auch Verehrer in der englischen Premier League, deren Angebote nach starken Leistungen in Katar nochmal lukrativer ausfallen könnten.