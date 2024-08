Barças Abkommen mit Lenglet

Der FC Barcelona greift für die Registrierung seiner Neuzugänge mal wieder in die Trickkiste. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ stehen die Katalanen kurz davor, den noch bis 2026 gültigen Vertrag von Clément Lenglet zu verlängern. Dadurch will man das hohe Gehalt des 29-jährigen Innenverteidigers auf mehrere Jahre strecken und somit mehr Budget für diesen Sommer zur Verfügung stellen. Diesen Deal soll Barça dem Spieler als Bedingung für einen bislang stockenden Leihwechsel angeboten haben.

Lenglet wird schon seit geraumer Zeit mit einem Abgang aus Barcelona in Verbindung gebracht. Dem 15-fachen französischen Nationalspieler sollen Angebote aus Saudi-Arabien vorliegen, dem Vernehmen nach hat Lenglet aber kein Interesse an einem Wechsel auf die Halbinsel. Auch Real Sociedad zeigte in der Vergangenheit Interesse, wahrscheinlichster Abnehmer für eine Leihe ist aber Atlético Madrid.