Bestätigt: Musiala entscheidet sich für Deutschland

Jamal Musiala hat sich entschieden. Wie das 17-jährige Top-Talent des FC Bayern gegenüber ‚The Athletic‘ bestätigt, wird er künftig für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. „Ich habe lange über diese Frage nachgedacht“, so Musiala, der bis zuletzt in den englischen U-Teams unterwegs war, „am Ende habe ich aber auf das Gefühl gehört, das mir sagte, die richtige Entscheidung sei es, für Deutschland zu spielen. Das Land, in dem ich geboren wurde.“

Er habe die Fragen beantworten müssen: „Was ist das beste für meine Zukunft? Wo habe ich mehr Chancen zu spielen?“ Letztlich sei es „keine einfache Entscheidung“ gewesen. Ende Januar hatte Joachim Löw Musiala zu einem Gespräch getroffen. Schon bei den März-Länderspielen könnte er erstmals zum DFB-Team gehören, wie der Bundestrainer ankündigte.

Musiala ist beim FC Bayern die Entdeckung der Saison. Unter Trainer Hansi Flick kam der Offensivmann schon zu 25 Einsätzen (vier Tore). Beim gestrigen Champions League-Achtelfinalhinspiel bei Lazio Rom (4:1) erhielt Musiala das Vertrauen von Anfang an und bedankte sich mit einem Tor. Übermorgen wird der Rechtsfuß 18 Jahre alt. Gemeinhin wird erwartet, dass er sich zeitnah langfristig an die Bayern bindet. Wo er mit zahlreichen deutschen Nationalspielern zusammenspielt.