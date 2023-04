Leipzig: Silva-Wechsel im Sommer?

André Silva (27) setzt sich offenbar mit einem möglichen Abschied von RB Leipzig auseinander. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat Berater Jorge Mendes anderen Klubs Gesprächsbereitschaft signalisiert. Silva stehe einem Wechsel im Sommer „nicht komplett ablehnend“ gegenüber.

Die ‚Bild‘ nennt mindestens 20 Millionen Euro als potenzielle Ablösesumme. Für 23 Millionen war Silva im Sommer 2021 von Eintracht Frankfurt nach Leipzig gekommen. Sein Vertrag bei den Sachsen ist noch langfristig bis 2026 datiert.

Zwar kommt der Mittelstürmer bei RB regelmäßig zum Einsatz, an seine Treffsicherheit aus Frankfurter Tagen kann Silva aber nicht anknüpfen. In 27 Ligaeinsätzen stehen in dieser Saison vier Tore zu Buche. Während seiner letzten Eintracht-Spielzeit traf Silva 28 Mal in 32 Partien.