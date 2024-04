Union: Bjelica auch bei Klassenerhalt weg?

Wird Nenad Bjelica auch in der nächsten Saison bei Union Berlin an der Seitenlinie stehen? Einen Freifahrtschein hat der Kroate offenbar selbst dann nicht, wenn die Eisernen den Klassenerhalt schaffen. Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge wird sich in der klubinternen Saisonanalyse so oder so die Trainerfrage stellen.

Demzufolge werde das Thema Bjelica im Abschlussgespräch der Klubbosse auf die Agenda kommen. Geklärt werden soll die Frage, ob der 52-Jährige grundsätzlich der richtige Übungsleiter für die Zukunft ist. Nicht ausgeschlossen offenbar, dass in Köpenick auch bei Klassenerhalt ein Trainerwechsel vorgenommen wird.

Union noch nicht gesichert

Fakt ist: Nach der Talfahrt unter Vorgänger Urs Fischer gelang es Bjelica, die sportliche Talfahrt zu stoppen. Zwischenzeitlich arbeitete sich Union auf Platz zwölf nach oben, seit einigen Wochen zeigt der Trend allerdings wieder Richtung Keller. Nur zwei Punkte trennen die Berliner vom Relegationsplatz, auf dem aktuell Mainz 05 mit 28 Zählern rangiert.

Der Abstieg ist also noch längst nicht aus der Welt. Unabhängig vom Sportlichen gab Bjelica auch an der Seitenlinie nicht immer ein gutes Bild ab. Seine Tätlichkeit gegen Bayerns Leroy Sané brachte dem Übungsleiter Ende Januar eine Sperre von drei Spielen ein. Schon zu dem Zeitpunkt stand sein Union-Verbleib auf Messers Schneide.