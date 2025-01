Hertha findet Brooks-Ersatz

Hertha BSC baggert intensiv an einem neuen Innenverteidiger, um noch einmal richtig in den Aufstiegskampf eingreifen zu können. Wie die ‚Bild‘ berichtet, gibt es laufende Kontakte zwischen dem Hauptstadtklub und Niklas Kolbe (28) von Ligakonkurrent SSV Ulm. Der 1,98 Meter große Linksfuß wäre ein idealer Ersatz für den schwer am Sprunggelenk verletzten John Brooks (31), der noch auf unbestimmte Zeit ausfallen wird.

Kolbe kam erst im vergangenen Sommer für 100.000 Euro Ablöse von den Stuttgarter Kickers nach Ulm. Dort avancierte er direkt zum Stammspieler und hat bisher großen Anteil an der guten Defensivarbeit der Spatzen. Diese stellen mit lediglich 22 Gegentoren die zweitbeste Abwehr der 2. Bundesliga. Kolbe steht noch bis 2026 in Ulm unter Vertrag, dieser soll jedoch dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel enthalten. Kann ein Transfer in diesem Winter nicht realisiert werden, soll Hertha alternativ auch einen Sommertransfer in Erwägung ziehen, so die ‚Bild‘.