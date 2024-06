Eintracht: Collins-Leihe steht an

Mittelfristig soll Nnamdi Collins bei Eintracht Frankfurt die Zukunft gehören, in der kommenden Saison soll er aber zunächst andernorts reifen. Wie ‚fussball.news‘ berichtet, suchen die Hessen nach einem Leiharbeitgeber für den flexibel einsetzbaren Abwehrspieler.

Die vergangene Spielzeit verbrachte der gebürtige Düsseldorfer vornehmlich in der zweiten Mannschaft der Eintracht, sammelte in der Regionalliga Südwest 16 Einsätze. In der kommenden Saison soll der 20-Jährige, der seine fußballerische Ausbildung bei Borussia Dortmund genoss, höherklassig Erfahrungen sammeln.