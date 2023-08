Raum-Alternative: Leipzig schaut nach Argentinien

Neben der Personalie Juan Bernat beschäftigt man sich bei RB Leipzig auch mit einem Youngster aus Südamerika für die Linksverteidiger-Position. Wie ‚ESPN Argentina‘ berichtet, haben die Sachsen Valentín Barco von den Boca Juniors im Visier. Der 19-Jährige ist auch in den Fokus von UD Almería und Brighton & Hove Albion geraten. Barco ist dreifacher argentinischer U20-Nationalspieler und seit diesem Sommer fester Bestandteil des Profikaders bei Boca.

In der laufenden Saison stehen für den 1,72 Meter großen Linksfuß 17 Pflichtspiele (ein Tor, zwei Vorlagen) zu Buche. An seinen Jugendklub ist Barco noch bis Jahresende 2024 gebunden. Der Teenager besitzt jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von zehn Millionen Euro.