„Deal abgeschlossen“: Boateng vor nächstem Wechsel

Kevin-Prince Boateng wechselt offenbar zum AC Monza. Dem Transferinsider Gianluca Di Marzio zufolge wurde in der Nacht auf Donnerstag der „Deal abgeschlossen“. Nun wird der 33-jährige Berliner in der Lombardei erwartet.

Für den Wandervogel ist es allein in Italien die vierte Station – jedoch die erste in der zweiten Liga. Monza, unterstützt vom ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten und Medienmogul Silvio Berlusconi, geht mit dem klaren Ziel Aufstieg in die Saison.

Boateng soll dabei mit all seiner Erfahrung helfen. In Deutschland war der Mittelfeldspieler schon für Hertha BSC, Borussia Dortmund, Schalke 04 und Eintracht Frankfurt am Ball. In der Rückrunde 2019/20 war er vom AC Florenz an Besiktas verliehen.