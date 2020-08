Ljungberg verlässt Arsenal

Freddie Ljungberg kehrt dem FC Arsenal den Rücken. Wie der langjährige Gunners-Profi mitteilt, verlässt er seinen Arbeitgeber, um die eigene Trainerkarriere woanders voranzutreiben.

„Ich bin seit 1998 in diesem Verein tätig und dankbar für all die Möglichkeiten, die ihr mir sowohl als Spieler als auch als Trainer gegeben habt“, so der Schwede, der zuletzt als Assistent von Arsenal-Cheftrainer Mikel Arteta arbeitete.

I have decided to leave my first team assistant coaching role at @Arsenal to progress my management experience. I have been involved with this club on and off since 1998 and am grateful for all the opportunities they have given me both as a player and as a coach. pic.twitter.com/KZjIeVFaB4