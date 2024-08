Ablösefrei: Augsburg präsentiert Engels-Nachfolger

Rund 13 Millionen Euro nimmt der FC Augsburg für den Verkauf von Arne Engels (20) an Celtic Glasgow ein. Mit Alexis Claude-Maurice präsentiert der FCA nun dessen Nachfolger. Wie der Bundesligist mitteilt, unterschreibt der offensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2027.

FT hatte zuvor bereits von dem bevorstehenden Deal berichtet. Da der Vertrag von Claude-Maurice beim OGC Nizza auslief, wird keine Ablöse fällig. Der Rechtsfuß wechselt mit der Erfahrung von insgesamt 102 Erstligaspielen (21 Scorerpunkte) für Nizza und RC Lens nach Augsburg.

Claude-Maurice freut sich auf die Möglichkeit, für Augsburg in der Bundesliga anzutreten: „Nach meinem Vertragsende in Nizza war ich auf der Suche nach einem ambitionierten Verein, bei dem ich mich bestmöglich weiterentwickeln kann. Die Gespräche mit den Verantwortlichen des FC Augsburg waren äußerst positiv und haben mir das Gefühl gegeben, dass ich hier am richtigen Ort bin.“