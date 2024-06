Barça: Fati möchte unter Flick durchstarten

Ansu Fati möchte sich weiterhin bei seinem Herzensverein FC Barcelona durchsetzen. In einem Interview mit ‚Mundo Deportivo‘ erklärte der 21-Jährige, dass er sich topfit fühle und nach seiner Rückkehr von seiner Leihe zu Brighton & Hove Albion hart daran arbeiten werde, unter dem neuen Trainer Hansi Flick für die Katalanen auf dem Platz zu stehen. Dieser ist dem Flügelspieler schon bekannt: „Ich hatte die Gelegenheit, ihn in Brighton zu treffen, er kam eines Tages zu Besuch in den Klub, ich konnte ihn treffen, ihn begrüßen und ihm die Hand schütteln. Ich wünsche ihm alles Gute. Er kommt zum besten Klub der Welt und ich bin mir sicher, dass er es sehr gut machen wird.“

Fati konnte in der abgelaufenen Saison bei seiner Leihe in England nur bedingt von sich überzeugen. Verletzungsbedingt kam der Linksaußen auf lediglich 19 Ligaspiele und zwei Tore für Brighton. Dennoch möchte er die Auslandserfahrung nicht missen: „Wenn man in einer Liga wie der Premier League spielt, kann man sich in jeder Hinsicht verbessern. Es ist eine sehr anspruchsvolle und physische Liga. Ich habe eine Menge gelernt.“. Diese neuen Erfahrungen möchte er nutzen, um sich in die erste Elf der Katalanen zu spielen: „Seit ich mit zehn Jahren hierher kam, war es mein Traum, bei Barça erfolgreich zu sein. Die vergangenen Jahre waren nicht einfach, aber das gehört zum Fußball dazu. Ich bin 21 Jahre alt, muss weiter wachsen und das Beste aus mir herausholen.“ Diese Chance könnte er nun unter Flick bekommen, der Medienberichten zufolge ebenfalls die Hoffnung hat, Fati wieder in Topform zu erleben.