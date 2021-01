M’gladbach: Elvedi bestätigt Vertragsverhandlungen

Nico Elvedi könnte seinen bis 2022 datierten Vertrag bei Borussia Mönchengladbach ausdehnen. „Es ist absolut nicht ausgeschlossen, dass ich bei Gladbach verlängere. Mein Berater und der Klub führen Gespräche“, beschreibt der Innenverteidiger gegenüber dem Schweizer ‚Blick‘ den Stand der Dinge.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einen Vereinswechsel im Sommer will Elvedi aber auch nicht grundsätzlich ausschließen: „Ich werde nicht wechseln, nur damit sich die Luft verändert. Wenn, dann muss es ein gut überlegter Schritt nach vorne bedeuten. Ich weiß, was ich an Gladbach habe. Mir gefällt es ausgezeichnet hier, wir stehen in der K.o.-Phase der Champions League, sind in der Meisterschaft wieder voll dabei. Der Verein ist toll, die Fans, die Mitspieler.“