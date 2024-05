BTSV verpflichtet neuen Stürmer

Levente Szabó wird ab der kommenden Saison für Eintracht Braunschweig auf Torejagd gehen. Wie der Zweitligist offiziell bestätigt, wechselt der 24-Jährige vom ungarischen Erstligisten Fehérvár FC an die Hamburger Straße. Da Szabós Vertrag ausläuft, wird keine Ablöse fällig.

Der neue Angreifer bindet sich bis 2026 an die Löwen. „Ich bin sehr glücklich jetzt hier in Braunschweig bei diesem traditionsreichen Verein zu sein. Ich habe die fantastischen Fans gesehen, die im Eintracht-Stadion jedes Mal eine beeindruckende Stimmung erzeugen. Ich möchte die Mannschaft und den Verein dabei unterstützen, seine Ziele zu erreichen und freue mich darauf, Teil von den Löwen zu sein“, so Szabó.