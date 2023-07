M’gladbach: Ansage an Neuhaus & Elvedi – Umdenken bei Plea & Itakura?

Mehrere Leistungsträger haben Borussia Mönchengladbach in diesem Sommer bereits verlassen – darunter Ramy Bensebaini (28), Marcus Thuram (25) und Lars Stindl (34) ablösefrei. Dabei sind die Fohlen eigentlich auf Transfereinnahmen angewiesen, um ihre eigene Einkaufspolitik anzukurbeln.

Bei Nicol Elvedi (26) und Florian Neuhaus (26) sollen ebenjene Szenarien verhindert werden – also sowohl ein Verkauf in diesem Jahr als auch ein ablösefreier Abschied 2024. Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus bestätigt in der ‚Sport Bild‘: „Wir wollen in diesem Sommer nach jetzigem Stand keinen von beiden abgeben.“

Und weiter: „Aber es ist auch so, dass wir zukünftig keinen werthaltigen Spieler mehr ablösefrei gehen lassen wollen, und das haben wir den Spielern auch klar gesagt. Es gab mit beiden schon erste Gespräche über eine Vertragsverlängerung, wir wollen sie von unserem Weg überzeugen.“

Virkus will Planungssicherheit

Gleichzeitig macht Virkus dem Duo eine klare Ansage: „Es ist mit ihnen aber klar kommuniziert, dass sie nicht am 29. August zu uns kommen können und dann sagen: Wir gehen diesen Weg nicht mit. Da brauchen wir Planungssicherheit.“

Neben der Zukunft von Neuhaus und Elvedi ist auch die von Ko Itakura (26) und Alassane Plea (30) unsicher. Vom Wechselwunsch des Letztgenannten berichtete FT bereits im Mai, um Itakura rankten sich zuletzt Gerüchte um die SSC Neapel und Tottenham Hotspur.

Plea-Abschied weiterhin Thema

Laut ‚Sport Bild‘ hat bei beiden mittlerweile aber ein Umdenken stattgefunden, beide planen keinen Abschied mehr. Zumindest bei Plea ist das letzte Wort nach FT-Informationen aber nicht gesprochen. Nach Informationen dieser Redaktion ist beim Offensivspieler nach wie vor ein Abschied ein Thema, aus dem Spielerumfeld ist sogar zu vernehmen, dass ein Transfer noch im Juli über die Bühne gehen könnte.

Trotz der potenziell weiteren Abgänge wirbt Virkus um die Geduld der Fans: „Ich habe Verständnis dafür, dass sich manche Fans derzeit Sorgen machen. Aber wir haben gerade erst angefangen, den Kader umzubauen. Die Transferperiode kann man erst dann bewerten, wenn sie zu Ende ist.“

Gladbacher Transferstrategie

Der 56-Jährige erklärt: „Wir haben uns nun erst einmal darum gekümmert, junge Spieler zu verpflichten. Unser klares Ziel ist es, Werte mit solchen Spielern zu schaffen. Wir werden die Stammspieler, die uns verlassen haben, nicht eins zu eins ersetzen können. Es geht wieder mehr darum, dass wir uns um Talente kümmern und diese fördern.“

Ein klarer Kurswechsel am Niederrhein: „Wir haben hier vor einigen Jahren noch Europapokal-Zeiten erlebt und Verträge danach ausgerichtet, das ist derzeit kein Thema. Wir können nur das ausgeben, was wir einnehmen. Aber es ist klar, dass wir auch noch den einen oder anderen Basis-Spieler verpflichten wollen.“ Wie etwa die am gestrigen Dienstag verkündete Verpflichtung von Franck Honorat (26), der der Nachfolger von Jonas Hofmann (30/Bayer Leverkusen) wird.