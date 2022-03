Corona-Ausbruch in Darmstadt

Der SV Darmstadt kommt aufgrund eines Corona-Ausbruchs in die Bredouille. Wie der Zweitligist mitteilt, fielen am Mittwoch PCR-Testungen einer zweistelligen Personenanzahl aus dem direkten Mannschaftsumfeld positiv aus. Alle befinden sich bereits in häuslicher Isolation.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann sagt zur akuten Situation: „Die nun eingetretene Situation ist mit Blick auf die Vorbereitung auf die heiße Phase der Saison natürlich nicht optimal. Aber die Truppe hat in dieser Spielzeit bereits den Nachweis erbracht, eine echte Mentalitätsmannschaft zu sein, deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir auch diese Steine aus dem Weg räumen werden.“