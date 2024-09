Werder: Alvero offenbart ungewöhnliches Problem

Skelly Alvero (22) hat offenbart, warum er in dieser Saison beim SV Werder noch nicht so richtig in Fahrt gekommen ist. „Wegen meiner Größe habe ich vor der Saison schon immer mehr Zeit gebraucht, um auf mein Level zu kommen“, erklärt der 2,02 Meter-Hüne auf der vereinseigenen Internetseite und führt aus: „Ich bin dem Verein dankbar, der geduldig mit mir ist. Jetzt bin ich bereit, alles für die Mannschaft zu geben.“

In dieser Saison sammelte der Mittelfeldspieler, der im Sommer nach seiner halbjährigen Leihe festverpflichtet wurde, lediglich 26 Bundesliga-Minuten. Beim morgigen Auswärtsspiel (17:30 Uhr) bei der TSG Hoffenheim sollen weitere hinzukommen, am Abschlusstraining nahm Skelly teil. „Ich bin mir sicher, dass ich im nächsten Monat wieder auf mein Top-Level kommen werde“, verspricht der Franzose.