Cuisance: Tendenz Bayern-Rückkehr

Auf dem vergangenen Sommertransfermarkt war Michaël Cuisance vom FC Bayern zu Olympique Marseille gewechselt. Im Gegenzug zog es Bouna Sarr (29) von OM nach München. Rund ein halbes Jahr später lässt sich konstatieren, dass sich wohl beide Klubs mehr versprochen haben.

Während Sarr an der Säbener Straße einen festen Vertrag bis 2024 besitzt, ist Cuisance von Marseille nur ausgeliehen. Im Sommer können die Südfranzosen eine Kaufoption über 17 Millionen Euro ziehen. Dass sie dies tun werden, ist laut ‚Sky‘ aber unwahrscheinlich.

Die Entscheidung sei zwar noch nicht final gefallen – auch weil noch unklar ist, welche Rolle Cuisance unter Neu-Trainer Jorge Sampaoli einnehmen wird –, doch die Tendenz gehe in Richtung Abschied. Somit würde Cuisance zum FC Bayern zurückkehren. Dort besitzt der 21-Jährige noch einen Vertrag bis 2024.

Torflaute & Kritik

In Marseille pendelt der technisch versierte Mittelfeldspieler zurzeit zwischen Startelf und Ersatzbank. In insgesamt 25 Pflichtspieleinsätzen ist er in dieser Saison noch ohne Tor. Lediglich eine Vorlage steht zu Buche.

Interimstrainer Nasser Larguet kritisierte zuletzt: „Heute sage ich ihm, dass er seine Qualitäten in den Dienst der Mannschaft stellen soll, dass er sich selbst in den Dienst der Mannschaft stellen soll. Um einen Platz zu gewinnen, muss er sich mit der Mannschaft verbinden.“ Rund vier Monate hat er dafür noch Zeit, dann geht es zur neuen Saison wohl zurück nach München.