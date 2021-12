Subotic: „Es muss alles stimmen“

Neven Subotic gibt sich in Sachen Zukunftsplanung völlig entspannt. „Ich weiß genau, was ich will, was die Mannschaft betrifft, den Trainer, den Verein, aber auch das Finanzielle und das Sportliche“, erklärt der aktuell vereinslose Innenverteidiger gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘ und unterstreicht: „Es muss alles stimmen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis zum vergangenen Sommer stand Subotic in Österreich beim SCR Altach unter Vertrag und ist seitdem vereinslos. Der 33-Jährige würde seine aktive Karriere gerne fortsetzen – aber nicht um jeden Preis: „Ich würde gerne, das sage ich ganz offen. Ich werde aber nicht irgendein Angebot annehmen und das muss ich auch nicht. Und könnte auch genau so gut hier in einem lokalen Verein spielen, wenn ich dazu Lust hätte. Das ist mir wichtiger, als meine Seele zu verkaufen.“