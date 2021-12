Malen: „Ich kann dem BVB noch viel mehr geben“

Donyell Malen wähnt sich bei Borussia Dortmund nach schwierigem Start auf dem richtigen Weg. „Ich finde mich immer besser zurecht, habe mich in den vergangenen Wochen auch bei der Arbeit gegen den Ball verbessert. Ich merke, dass ich den Trainer und seine Ideen immer besser verstehe“, erklärt der niederländische Angreifer im Interview mit der ‚Sport Bild‘.

Stolze 30 Millionen Euro überwiesen die Dortmunder im Sommer an die PSV Eindhoven. In den folgenden Monaten präsentierte sich Malen überwiegend als Fremdkörper, erzielte aber in seinen jüngsten fünf Pflichtspielen vier Treffer. „Ich bin sicher: Ich kann dem BVB noch viel mehr geben“, so der 22-Jährige, der zuletzt aufgrund einer hartnäckigen Viruserkrankung pausieren musste.