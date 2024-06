Grünes Licht: Söyüncü bleibt bei Fenerbahce

Der permanente Wechsel von Innenverteidiger Caglar Söyüncü von Atletico Madrid zu Fenerbahce Istanbul ist in trockenen Tüchern. Laut dem türkischen Journalisten Yagiz Sabuncuoglu befindet sich der 28-jährige Innenverteidiger bereits in Istanbul. Nach bestandenen Medizincheck wird er bei der Mannschaft von Trainer José Mourinho einen Vertrag unterschreiben. Er wechselt ablösefrei zu Fener. Über die genaue Vertragslänge ist bisher nichts genaueres bekannt.

Söyüncu steht bereits seit Januar 2024 bei Fener auf Leihbasis unter Vertrag, nun die feste Verpflichtung. In der türkischen Süper Lig kam er auf zwölf Einsätze und erzielte zwei Treffer für die Istanbuler. Von 2016 bis 2018 spielte der Innenverteidiger für den SC Freiburg in der Bundesliga. Sein ursprünglicher Vertrag in Madrid läuft noch bis 2027.