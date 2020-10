Evertons Mann der Stunde: Calvert-Lewin & die CR7-Marke

Als James Rodríguez als Neuzugang des FC Everton präsentiert wurde, erstrahle Bogotá in blau. Ein Wolkenkratzer in Kolumbiens Hauptstadt leuchtete in den Mannschaftsfarben der Toffees, James‘ Nummer 19 prangte auf der Fassade.

Der 29-Jährige und die beiden weiteren Neuzugänge Allan (29) und Abdoulaye Doucouré dominierten die Schlagzeilen im Liverpooler Norden. Gut drei Wochen später hat in Everton längst ein Anderer die Aufmerksamkeit auf sich gezogen: Dominic Calvert-Lewin.

Hattricks wie CR7

Beim gestrigen 4:1-Heimsieg im Carabao Cup-Spiel gegen West Ham United erzielte der Stürmer seine Saisontore sechs, sieben und acht. Für Calvert-Lewin war es bereits der zweite Hattrick der laufenden Saison. Den ersten Dreierpack schnürte er beim 5:2-Sieg gegen West Bromwich Albion.

In einem von Carlo Ancelotti trainierten Team war der letzte Spieler, der in zwei aufeinanderfolgenden Heimspielen einen Hattrick erzielen konnte, Cristiano Ronaldo im Jahr 2014. Kuriose Randnotiz: In allen vier Partien stand James Rodríguez auf dem Platz.

Calvert-Lewins Leistungsexplosion war so vor der Saison nicht zu erwarten. In der vergangenen Spielzeit war der 23-Jährige zwar zusammen mit Richarlison der teamintern beste Torschütze (13 Tore), aber auch als Chancentod verschrien. Zeitweise blieb er wochenlang ohne Tor, zwischen dem 29. und 38. Spieltag gelang ihm kein einziger Treffer.

Schlüsselrolle unter Ancelotti

Im umgebauten Team von Ancelotti nimmt er nun aber eine Schlüsselrolle ein. Calvert-Lewin ist zwar kein mitspielender Stürmer, aber der sprintstärkste Spieler der Offensive und verleiht dem Angriffsspiel der Toffees so die nötige Tiefe. Mit seiner Abschlussstärke verwertet er die Chancen, die ihm seine Mitspieler auflegen. Seine Körpergröße von 1,87 Metern macht ihn auch bei Standards zur Gefahr.

An einem solchem Stürmer in Topform kommt auch Gareth Southgate nicht vorbei. Der englische Nationaltrainer berief Calvert-Lewin am heutigen Donnerstag erstmals für die Länderspiele gegen Belgien und Dänemark in der UEFA Nations League. Ob auch Liverpool in blau erstrahlen wird, wenn er dort seinen nächsten Hattrick erzielen wird, ist nicht überliefert.