Sieg beim Nagelsmann-Debüt: Dreimal Note 1 für das DFB-Team

In einer unterhaltsamen ersten Spielhälfte agierten beide Teams mit offenem Visier. Deutschland war die spielerisch bessere Mannschaft, während die Amerikaner robuster und schneller agierten. Die Führung für Team USA durch Christian Pulisics tollen Schuss (27.) war der erste Punch in einem offenen Schlagabtausch. Ilkay Gündogan konnte aber noch vor der Pause nach schöner Einzelleistung von Leroy Sané ausgleichen (39.).

Julian Nagelsmanns erste Halbzeitansprache als Bundestrainer scheint derweil gehaltvoll gewesen zu sein. Im zweiten Durchgang schaltete das DFB-Team einen Gang hoch, schien wacher und hielt in den Zweikämpfen besser dagegen. Daraus resultierten nicht nur eine deutliche Feldüberlegenheit und Spielwitz, sondern auch die verdienten Treffer durch Füllkrug (58.) und Musiala (61.).

In der Folge wurde das DFB-Team kurzzeitig etwas überschwänglich und gönnte den Gastgebern durchaus noch gefährliche Situationen. Unter dem Strich steht aber ein aufgrund einer tollen zweiten Halbzeit hochverdienter Sieg gegen einen zumindest streckenweise starken Gegner. Das Nagelsmann-Debüt ist also gelungen. Weiter geht es in der Nacht auf Mittwoch (2 Uhr) mit dem Test gegen Mexiko.

Torfolge

1:0 Pulisic (27.): In einer wilden Spielphase vergibt erst Füllkrug für Deutschland, ehe die USA den Konter starten. Pulisic bekommt noch in der eigenen Hälfte den Ball und marschiert los. Nach einem Doppelpass auf links mit McKennie kommen die deutschen Verteidiger nicht in den Zweikampf und müssen so mit ansehen, wie der Ex-Dortmunder das Leder aus knapp 18 Metern herrlich ins lange Eck schlenzt.

1:1 Gündogan (39.): Sané dribbelt von rechts bis an die Strafraumkante und spielt dort einen Doppelpass mit Gündogan. US-Keeper Turner schmeißt sich dem ins Stocken geratenen Sané in den Weg, wehrt aber vor die Füße des mitgelaufenen Gündogan ab, der ins verwaiste Tor zum Ausgleich trifft.

1:2 Füllkrug (58.): Deutschland kombiniert um den amerikanischen Strafraum herum. Von rechts gelangt der Ball über Umwege auf die andere Seite zu Gosens, der das Leder gedankenschnell mit einem Kontakt auf den lauernden Füllkrug legt. In typischer Mittelstürmer-Manier verwandelt der Dortmunder völlig freistehend aus Nahdistanz zur deutschen Führung.

1:3 Musiala (61.): Musiala leitet durch sein Dribbling durch die Mitte selbst ein. Eigentlich wird der Münchner aufgehalten, doch der Rebound landet vor den Füßen vor Füllkrug, der mit der feinen Klinge nochmal querlegt. Musiala grätscht den Ball schließlich über die Linie.

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

62‘ Havertz (3,5) für Wirtz

62‘ Süle (2,5) für Hummels

70‘ Goretzka für Groß

70‘ Brandt für Sané

80‘ Müller für Füllkrug

80‘ Führich für Musiala