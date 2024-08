Tor-Sensation in der Conference League | Aus La Liga wird Superliga

Traumtor & Häme

Das Duell zwischen dem armenischen FC Noah Erewan und AEK Athen in der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Conference League hat in zweierlei Hinsicht für eine Sensation gesorgt. Zum einen, weil sich der klare Außenseiter aus Eurasien mit 3:1 gegen die Griechen durchsetze. Zum anderen, weil Erewans Torhüter Ognjen Cancarevic das zwischenzeitliche 2:1 erzielte – per Schuss aus dem eigenen Sechzehner.

In Griechenland sieht sich AEK nun dem Spott der Medien ausgesetzt. Denn offenbar aus Angst vor Häme von Seiten der Fans blockierte der Athener Klub die Kommentarfunktionen bei seinen Social Media-Posts zum Ausgang des Spiels. Die ‚Sportime‘, eine der größten Sportzeitungen des Landes, titelt dramatisch: „Zensur von AEK nach der Niederlage gegen Noah. Die Meinungsfreiheit ist weg.“

Die Transfermeldungen rund um die spanische La Liga haben sich in den vergangenen Tagen überschlagen. Die Kurzfassung: Connor Gallagher wird für rund 40 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Atlético Madrid wechseln, für Julián Álvarez von Manchester City machen die Rojiblancos sogar bis zu 95 Millionen locker. Der FC Barcelona schnappt sich derweil Dani Olmo für eine Sockelablöse von 55 Millionen.

Ganz schön viel Geld, das da in namhafte Neuzugänge fließt. Spaniens Presse reagiert begeistert. Für die ‚as‘ ist La Liga nun die „Superliga“, wie es unübersehbar auf der Titelseite der Sportzeitung prangt. Die in Barcelona ansässigen ‚Mundo Deportivo‘ und ‚Sport‘ bilden Olmo bereits im Barça-Trikot ab. Am heutigen Mittwoch soll der Edeltechniker von RB Leipzig den Medizincheck bei den Blaugrana absolvieren.