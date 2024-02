Nächster Torwart-Wechsel auf Schalke

Beim FC Schalke 04 kehrt keine Kontinuität auf der Torhüter-Position ein. In der heutigen Zweitliga-Partie gegen Eintracht Braunschweig (13 Uhr) steht nun wieder Marius Müller (30) im Kasten der Königsblauen. Ralf Fährmann (35), zuletzt sechsmal in Folge im Einsatz, muss auf der Bank Platz nehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit geht das muntere Wechselspiel im Schalker Tor in die nächste Runde. Müller begann die Saison als Nummer eins, verletzte sich dann aber im Adduktorenbereich und verlor seinen Platz. Routinier Michael Langer (39) kam zu drei Einsätzen in dieser Spielzeit, der inzwischen an den belgischen Zweitligisten Patro Eisden ausgeliehene Justin Heekeren (23) durfte zweimal ran.