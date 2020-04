Salihamidzic über den Neuer-Poker

Hasan Salihamidzic hat sich zu den Vertragsverhandlungen mit Manuel Neuer geäußert. Da er Optimist sei, „hoffe ich, dass wir den Vertrag mit Manuel verlängern können“, so der Sportdirektor des FC Bayern in der ‚Welt am Sonntag‘. Salihamidzic schwärmt: „Manuel weiß, dass wir ihn sehr schätzen. Ich habe mit Oliver Kahn gespielt. Ich weiß, wie gut ein Weltklasse-Torwart einer Mannschaft tut. Manuel ist ein Weltklasse-Torwart. Er genießt in unserem Klub große Wertschätzung.“

2021 läuft Vertrag des 34-jährigen Torhüters in München aus. Darüber, dass zuletzt Details aus den Gesprächen an die Öffentlichkeit gelangten, sagt Salihamidzic: „Wir haben das intern geklärt. Und da seitdem nichts mehr bekannt wurde, gehe ich davon aus, dass der Maulwurf weitergezogen ist.“