Medien: Die Bayern wollten Aouchiche

Neben Tanguy Nianzou Kouassi wollte der FC Bayern wohl ein zweites Talent von Paris St. Germain abwerben. Wie ‚France Football‘ berichtet, buhlte der deutsche Rekordmeister um Adil Aouchiche. Der 18-jährige Spielgestalter sieht seine Zukunft aber weiter in Frankreich und unterschrieb am gestrigen Montag einen Dreijahresvertrag bei der AS St. Étienne.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie FT exklusiv berichtete, hatten sich auch Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Schalke 04 und RB Leipzig um das Offensivtalent bemüht. Die sportliche Perspektive war für den französischen U18-Nationalspieler aber das entscheidende Argument, weswegen die Wahl schlussendlich auf die ASSE fiel.