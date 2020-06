Vier Bundesligisten werben um PSG-Juwel Aouchiche

Paris St. Germain könnte erneut einen hochtalentierten Jugendspieler verlieren. Ähnlich wie bei Tanguy Kouassi (18), den es zum FC Bayern zieht, stehen die Zeichen bei Adil Aouchiche auf Abschied. Die Spur in die Bundesliga wird dabei nach FT-Informationen immer heißer.

Wie unsere Redaktion aus dem Spieler-Umfeld erfuhr, haben neben Bayer Leverkusen auch Borussia Dortmund, Schalke 04 und RB Leipzig die Fühler ausgestreckt. Alle vier deutschen Klubs haben bereits Angebote hinterlegt und versuchen nun, den Youngster mit sportlichen Argumenten von einem Wechsel zu überzeugen.

Spielzeit wichtiger als Geld

FT weiß: Für Aouchiche ist die Perspektive auf dem Platz deutlich wichtiger als der finanzielle Aspekt. Genau aus diesem Grund wird auch PSG voraussichtlich nicht mehr bei dem Mittelfeldspieler landen können, nachdem man ihm in den vergangenen Monaten keinen adäquaten gemeinsamen Weg aufzeigen konnte.

Neben den Bundesligisten werben auch Klubs aus der Ligue 1 um Aouchiche. In Frankreich sind die AS St. Étienne, Stade Rennes und der OSC Lille dran. Fakt ist: Das Talent hat sich noch nicht final entschieden. Aber die Bundesliga hat in den vergangenen Jahren reichlich Argumente gesammelt mit Blick auf die Weiterbildung hochbegabter Spieler aus dem Ausland.