Leverkusen: PSG-Talent Aouchiche im Visier

Seit einigen Monaten läuft der Poker um Adil Aouchiche nun schon. Bereits im Januar hatte das Toptalent von Paris St. Germain laut französischen Medienberichten drei Millionen Euro Handgeld gefordert, ehe er seine Unterschrift unter einen Profivertrag setzt. Der Durchbruch in den Verhandlungen lässt auf sich warten.

Und so machen sich anderen Vereine Hoffnungen auf den ablösefreien Zuschlag. Nach FT-Informationen zeigt Bayer Leverkusen Interesse an Aouchiche. In Frankreich sind die AS Saint-Étienne, Stade Rennes und OSC Lille dran, aus der englischen Premier League lockt Leicester City den offensiven Mittelfeldspieler.

Das nächste Talent vor dem Absprung?

Priorität hat für Aouchiche aber weiter Jugendklub PSG. Der französische U18-Nationalspieler, der Mitte Juli seinen 18. Geburtstag feiert, ist grundsätzlich bereit, seinen ersten Profivertrag in Paris zu unterschreiben. Für die kommende Woche ist ein Gespräch mit PSG-Sportdirektor Leonardo geplant.

Voraussetzung für einen Verbleib ist aber, dass der Tuchel-Klub Aouchiche mehr Einsatzzeiten bei den Profis als bisher garantiert. Seine bislang magere Bilanz: Erst in drei Pflichtspielen durfte Aouchiche für die erste Garde ran, in der Ligue 1 spielte er letztmals Ende August.

Ändert sich das nicht, droht dem französischen Meister abermals der Absprung eines talentierten Eigengewächses: Moussa Diaby (19, Bayer Leverkusen), Christopher Nkunku (21, RB Leipzig), Stanley Nsoki (20, OGC Nizza), Arthur Zagre (17, AS Monaco), Timothy Weah (19, OSC Lille) und Bald-Bayern-Profi Tanguy Kouassi (18) hat man schon verloren.