Verbleib oder Wechsel: Hat sich Ronaldo schon entschieden?

Cristiano Ronaldo will seinen Vertrag bei Manchester United offenbar erfüllen. Wie das Fachmagazin ‚The Athletic‘ in Portugal aufgeschnappt hat, bevorzugt der fünfmalige Ballon d’Or-Gewinner einen Verbleib bei den Red Devils über den Sommer hinaus. Seinen bis Juni 2023 datierten Vertrag gedenke er zu erfüllen.

Seit Wochen halten sich die Gerüchte, dass Ronaldo seine zweite Zeit bei United aufgrund von Differenzen mit Mannschaft und Trainerstab vorzeitig beenden könnte. Doch konkrete Abschiedsgedanken hege der Superstar nicht – auch, weil er sich in vertrauter Umgebung auf seine mutmaßlich letzte Weltmeisterschaft vorbereiten will. Dafür allerdings muss Portugal am morgigen Dienstag (20:45 Uhr) Nordmazedonien in den Playoffs ausschalten.

Auf der heutigen Pressekonferenz der portugiesischen Nationalmannschaft wurde CR7 zu seiner Zukunft befragt. Die Antwort fiel durchaus Ronaldo-like aus: „Ich bin derjenige, der über meine Zukunft entscheidet – niemand sonst. Wenn ich weiterspielen will, werde ich das tun. Wenn nicht, höre ich auf. Ich entscheide, Punkt.“