Kane zerstört Haaland | Real VARdrid

England huldigt Kane

Die englische Presse zeigt sich begeistert von Harry Kanes Leistungen in der Bundesliga. „Harry in Eile“, titelt die englische ‚Sun‘ und ergänzt: „Kane zerstört Haalands Bundesliga-Rekord mit einem Hattrick gegen einen Außenseiter.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Kane erzielte bekanntlich gleich drei Treffer beim gestrigen 6:1-Sieg des FC Bayern gegen Holstein Kiel. Damit sammelte er in nur 35 Bundesligaspielen 50 Scorerpunkte. Bislang hielt Manchester City-Star Erling Haaland diesen Rekord. Der Ex-Dortmunder brauchte dafür 44 Partien. Übrigens: Für Kane war es laut der ‚Sun‘ „die perfekte Woche“. Denn Englands Kapitän traf auch in seinem 100. Länderspiel (2:0 gegen Finnland) am Dienstag doppelt.

Lese-Tipp

„Schon einmal Quatsch“: Eberls Klartext zu Bayerns Trainersuche

Real VARdrid

Auch beim gestrigen 2:0-Sieg bei Real Sociedad San Sebastián bekleckerte sich Real Madrid mal wieder nicht mit Ruhm. Die Superstars Vinicius Jr. und Kylian Mbappé sorgten für die Tore – jeweils vom Punkt. In fünf Spielen waren es bereits die Elfmeter drei und vier für Real in dieser Saison. Der zweite Strafstoß am gestrigen Abend ging mal wieder auf einen zumindest diskutablen VAR-Eingriff zurück. Die ‚Sport‘ meint daher: „Eine nie endende Geschichte.“ Das Barcelona-nahe Blatt wittert wohl eine Verschwörung, während die Madrider ‚as‘ findet, dass beide Elfmeter unbestritten sind. Nun ja, der übliche Zoff.