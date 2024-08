Klubs einig: Koné vor Gladbach-Abflug

Für Borussia Mönchengladbach gibt es in Kürze einen warmen Geldregen. Manu Koné wird den Verein in Richtung Italien verlassen. Nach FT-Informationen stehen die Fohlen kurz vor einer Einigung mit der AS Rom.

Der Mittelfeldspieler und die Giallorossi haben sich auf einen Vertrag bis 2029 geeinigt, wie FT erfuhr. Neben der Roma war auch der AC Mailand mit einer Offerte vorstellig geworden. Jetzt zeichnet sich aber ab, dass Milan im Werben um Koné den Kürzeren zieht.

Als Ablöse stehen 15 bis 20 Millionen Euro im Raum. Koné absolvierte bislang 86 Pflichtspiele im Dress der Gladbacher. Sechs Tore und vier Assists steuerte der Box-to-Box-Spieler bei. Künftig wird der angehende französische Nationalspieler in der Serie A seine Schuhe schnüren.