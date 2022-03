Atlético: Suárez zur Ligakonkurrenz?

Trotz seiner 35 Jahre ist Luis Suárez noch immer ein wichtiger Baustein für Atlético Madrid. Mannschaftsintern liegt der Uruguayer in der Torschützenliste hinter Ángel Correa auf Rang zwei. Immerhin elf Treffer hat der Stürmer in der laufenden Saison erzielt. Doch an die starke Quote aus der vergangenen Saison – Suárez erzielte 21 Treffer – wird der Routinier nicht herankommen.

Wie die ‚Marca‘ berichtet, sind die Colchoneros bislang nicht auf Suárez zugegangen, obgleich dessen Kontrakt am Saisonende ausläuft. Das missfalle dem Pistolero, weshalb dieser nun darüber nachdenke, sich umzuorientieren. Und an Interessenten mangelt es Suárez nicht: Der Fachzeitung zufolge ist nun der FC Sevilla auf den Plan gerückt, der sein Interesse beim Torjäger hinterlegt hat.

Neben den Andalusiern sollen zudem eine Reihe anderer spanischer Klubs Suárez‘ Situation in der spanischen Hauptstadt genau beobachten. Suárez selbst würde zudem nach Informationen der ‚Marca‘ gerne in La Liga bleiben.