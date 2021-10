Raiola verurteilt Donnarumma-Anfeindungen

Mino Raiola zeigt sich empört über die Anfeindungen gegenüber Gianluigi Donnarumma. Im Gespräch mit dem ‚Corriere dello Sport‘ macht der Berater des Torhüters seinem Ärger Luft: „Es ist inakzeptabel, was am Mittwoch mit Gigio passiert ist. Ich bin angewidert von den Buhrufen gegen ihn.“

Donnarumma kehrte am Mittwoch mit der Nationalmannschaft ins San Siro zurück, in dem er acht Jahre für den AC Mailand aufgelaufen war. Wegen seines Wechsels zu Paris St. Germain beschimpften ihn die Fans der Rossoneri vor dem Nations League-Halbfinale gegen Spanien (1:2) übel. „Es ist sehr traurig, seltsam und beschämend, was im Stadion passiert ist“, so Raiola.