Stolzes Preisschild: PSG nimmt Abwehr-Duo ins Visier

Während die Mannschaft von Paris St. Germain den vollen Fokus auf das bevorstehende Champions League-Finale gegen Inter Mailand am 31. Mai (21 Uhr) richtet, arbeiten die Verantwortlichen im Hintergrund am Kader für die kommende Saison. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato liegt dabei die Priorität vor allem in der Verstärkung der Abwehr. Zwei Kandidaten stehen bei PSG auf der Shortlist.

Der erste ist der Ecuadorianer Joel Ordóñez (21), der aktuell für den FC Brügge aufläuft und bei den Belgiern bereits Erfahrungen in der Königsklasse sammeln konnte. Brügge verlangt für den körperlich robusten Innenverteidiger zwischen 25 und 30 Millionen Euro Ablöse. Kandidat Nummer zwei ist Cristhian Mosquera (20) vom FC Valencia. Der spanische U21-Nationalspieler besticht neben seiner Zweikampfstärke vor allem durch seine Geschwindigkeit und ist unumstrittener Stammspieler beim Tabellenzehnten der La Liga. Valencia benötigt dringend Transfereinnahmen und könnte daher gewillt sein, den vertraglich nur noch bis 2026 gebundenen Mosquera abzugeben.