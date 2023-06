Check bestanden: Freiburg holt Adamu

Der SC Freiburg holt aller Voraussicht nach Verstärkung für die Offensive an Bord. Nach Informationen der ‚Bild‘ wechselt Angreifer Junior Adamu von RB Salzburg in den Breisgau. Der Boulevardzeitung zufolge beträgt die Ablöse 9,5 Millionen Euro.

Der österreichische Nationalspieler soll am heutigen Mittwoch seinen Medizincheck in Freiburg absolviert haben. Die offizielle Bestätigung des Deals werde in Kürze erfolgen. Für RB erzielte der 22-Jährige in der abgelaufenen Saison 14 Treffer und lieferte sechs Assists.

