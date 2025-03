Bayern dran: „Woltemessi“ schraubt weiter am Marktwert

Zu Saisonbeginn schaffte es Nick Woltemade nicht mal ins Champions League-Aufgebot des VfB Stuttgart. Wer sich nun fragt, warum dieser Angreifer nur sieben Monate später mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht wird, sollte einen Blick auf Woltemades gestrige Leistung im U21-Länderspiel gegen Spanien werfen.

Im Duell zwei der traditionell stärksten Nachwuchsteams der Welt spielte der 23-Jährige in seiner eigenen Liga. Alle drei deutschen Tore beim 3:1-Sieg gingen auf das Konto von Woltemade, den der Boulevard bereits in „Woltemessi“ umgetauft hat. Und Woltemades erster Treffer nach nur drei Minuten war tatsächlich ein Kunstwerk, wie man es von Lionel Messi kennt.

„Es freut mich als Zocker umso mehr, dass ich den Ball erst durch die Beine schiebe und ihn dann rein chippe“, beschrieb der Torschütze im Nachgang bei Sat.1 sein „Nick-Tor“ selbst. Und U21-Trainer Antonio Di Salvo war einmal mehr verzückt: „Ich glaube, es ist sehr selten, dass ein Zwei-Meter-Mann so ein feines Füßchen hat, so dribbelstark ist.“

Zwei Turniere im Sommer?

Dass Woltemade obendrein noch zwei lupenreine „Stürmertore“ machte – eins per Kopf und eins aus der Drehung aus Nahdistanz – lässt hoffen, dass sein Spiel noch kompletter wird. Der „Zocker“ soll, will und muss mit seinem Gardemaß auch ein Knipser werden. Und Woltemade ist auf dem besten Weg dorthin. Für den VfB stehen zwölf Tore in Liga und Pokal in dieser Saison zu Buche.

Der nächste Schritt heißt für Woltemade DFB-A-Nationalmannschaft. Ob seiner Wichtigkeit für die U21 ließ Julian Nagelsmann ihn zunächst bei den Junioren, die sich für die EM im Sommer einspielen sollten. Doch im Juni könnte er beim Final-Four-Turnier der Nations League dann schon bei den Herren dabei sein. Woltemade, der ein ausgewiesener Fußballnerd ist, weiß schließlich: „Nations League und U21-EM überschneiden sich nicht. Das wäre möglich. Ich habe noch genug Power dafür.“ Sicherlich auch, da er nicht im Champions League-Kader des VfB stand und so einige Körner sparen konnte. Wer weiß, wofür es gut war.