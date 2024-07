Bayer: Azmoun zu Medizincheck in Dubai

Sardar Azmoun steht unmittelbar vor dem Abschied von Bayer Leverkusen. Wie Fabrizio Romano berichtet, findet bereits am heutigen Samstag in Dubai bei Shabab Al Ahli der erste Teil des Medizinchecks statt. Die Verträge sind unterschriftsreif ausgehandelt und sollen in der kommenden Woche unterzeichnet werden.

Azmoun gilt in Leverkusen als Verkaufskandidat Nummer eins. Für den 29-jährigen Iraner, der beim Doublesieger noch bis 2027 unter Vertrag steht, kassieren die Rheinländer zwischen fünf und sechs Millionen Euro Ablöse.