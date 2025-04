Can spricht über BVB-Verlängerung

Emre Can (31) sieht die Zeit noch nicht gekommen, sich mit seiner weiteren Zukunft zu befassen. Über mögliche Gespräche hinsichtlich seines 2026 auslaufenden Vertrags bei Borussia Dortmund sagt der Defensivmann auf Nachfrage des ‚kicker‘: „Jeder Mensch macht sich natürlich Gedanken, wie es in Zukunft weitergehen könnte, aber für mich ist das aktuell kein drängendes Thema. Wir haben extrem wichtige Wochen vor uns.“

Can verweist zudem auf das Vertrauensverhältnis, das er zu Sportchef Sebastian Kehl pflegt: „Ich bin schon lange beim BVB, hatte immer ein gutes Verhältnis etwa zu unserem Sportdirektor Sebastian Kehl. Irgendwann wird der Punkt kommen, an dem wir uns zusammensetzen und ganz offen darüber reden, wie es weitergehen könnte. Ich bin sehr gelassen, was das angeht.“ In den vergangenen Wochen zeigte der Kapitän als Innenverteidiger solide Leistungen, war aber zuvor immer mal wieder als Verkaufskandidat gehandelt worden.