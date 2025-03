Verlängert: Reijnders bleibt ein Rossoneri

Der AC Mailand und Tijjani Reijnders haben sich final auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Wie die Rossoneri mitteilen, bindet sich der Niederländer bis 2030. Von der bereits bestehenden Übereinkunft wurde schon in den vergangenen Tagen berichtet, jetzt ist die Tinte trocken und der Deal offiziell.

An Reijnders zeigten aufgrund seiner hervorragenden Leistungen in den vergangenen Monaten dem Vernehmen nach auch der FC Barcelona und Manchester City Interesse. Nun wird der 26-jährige Mittelfeldspieler aber seinen Aufenthalt in der italienischen Modestadt verlängern. Der 20-fache Nationalspieler wechselte 2023 vom AZ Alkmaar zum traditionsreichen Serie A-Klub und gehört inzwischen zu den absoluten Stammkräften.