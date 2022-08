Retsos kehrt zu Olympiakos zurück

Panagiotis Retsos (24) verlässt Hellas Verona. Olympiakos Piräus verpflichtet den Griechen für ein Jahr auf Leihbasis und sicherte sich zudem eine Kaufpflicht, die unter der Erfüllung verschiedener Parameter im kommenden Sommer greift. In Italien besitzt der Innenverteidiger noch einen Vertrag bis 2024, erst im Januar war er nach Verona gewechselt.

Für Retsos ist es nicht nur eine Rückkehr in die Heimat, sondern auch eine Rückkehr zum Jugendklub. Bereits in jungen Jahren schnürte der Grieche seine Schuhe für Olympiakos. Seine erste Auslandsstation war Bayer Leverkusen, wo er zwischen 2017 und Januar 2022 unter Vertrag stand. In der Werkself konnte sich Retsos nie endgültig durchsetzen, weswegen Leihen zur AS St. Etienne und Sheffield United folgten.