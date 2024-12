„Weit entfernt“: Salah schockt Liverpool-Fans

Mohamed Salah lässt weitere Zweifel an seiner Zukunft beim FC Liverpool aufkommen. Im Anschluss an den überzeugenden 5:0-Erfolg des Premier League-Tabellenführers gegen West Ham United am Sonntagabend erklärte der Ägypter, dass es noch immer keine Einigung zwischen ihm und dem Klub über einen neuen Vertrag gebe: „Davon sind wir noch weit entfernt“, so der 32-Jährige, dessen aktueller Kontrakt im Sommer ausläuft.

Salah zeigt sich in dieser Saison in bestechender Form und war auch gegen die Hammers wieder an drei Liverpooler Toren direkt beteiligt. Trotzdem könnte es die letzte Spielzeit des Angreifers in Anfield sein, falls sich die beiden Parteien nicht einig werden. „Ich möchte nicht etwas in die Medien bringen und die Leute fangen an, Dinge zu sagen. Es hat sich nichts wirklich bewegt, aber im Moment konzentriere ich mich auf die Mannschaft und hoffentlich gewinnen wir die Premier League“, so Salah.