Guardiola über Walker: „Werden um ihn kämpfen“

Bei Manchester City will man sich im Tauziehen um Kyle Walker (33) noch nicht geschlagen geben. Auf einer Pressekonferenz sagte Trainer Pep Guardiola über die Zukunft des Rechtsverteidigers, der zum FC Bayern wechseln will: „Was ich sagen kann, ist, dass er ein sehr wichtiger Spieler für uns ist. Er hat eine ganz besondere Qualität und ist ein beeindruckender Gegner auf der Außenbahn. Diese Qualität ist unersetzlich. Die Vereine stehen in Kontakt, wir werden für ihn kämpfen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Am morgigen Mittwoch treffen beide Klubs in einem Freundschaftsspiel aufeinander. Die Skyblues verzichten Berichten zufolge dabei auf einen Einsatz von Walker. Guardiola will von der Maßnahme nichts hören: „Er ist unser Spieler, wir müssen mit den besten Spielern gegen Bayern spielen. Warum sollte er also nicht spielen?“ Der Triple-Coach will sich im Poker mit den Münchnern jedenfalls nicht in die Karten schauen lassen. Nach wie vor hofft man bei City, dass Walker sich noch von einer Vertragsverlängerung überzeugen lässt.

Lese-Tipp

Eintracht-Flirt Retegui nach Italien