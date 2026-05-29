Freiburg verlängert mit Huth

Jannik Huth wird dem SC Freiburg auch über den Sommer hinaus erhalten bleiben. Wie die Breisgauer offiziell verkünden, hat der 32-Jährige ein neues Arbeitspapier unterschrieben. Über die genaue Vertragslaufzeit macht der Europa League-Finalist wie gewohnt keine Angaben.

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Huth ist in Freiburg primär als Ersatztorwart eingeplant und kam seit seinem Wechsel vom SC Paderborn im Sommer 2024 für den Bundesligisten noch zu keinem Pflichtspieleinsatz. Dennoch genießt der Schlussmann ein hohes Ansehen im Verein. „Es ist nicht einfach, sportlich immer an der Kante zu arbeiten, in dem Wissen, kaum Einsatzzeit zu haben. Jannik fordert sich und unterstützt andere. Es ist auch sein Verdienst, dass sich alle Torhüter bei uns so weiterentwickeln konnten. Wir freuen uns sehr, Jannik weiterhin bei uns zu haben“, gibt Sportdirektor Klemens Hartenbach zu Protokoll.